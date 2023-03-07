«القاهرة الإخبارية».. طريقة استعداد أسواق مقديشو لاستقبال شهر رمضان «فيديو»

وسلطت قناة "القاهرة الإخبارية" الضوء على الحركة التجارية فى الأسواق بمقديشو، من خلال تقرير بعنوان "انتعاش الحركة التجارية فى أسواق مقديشو، استعدادًا لشهر رمضان".
وجاء فى التقرير، أن المواطنين يشكون من ارتفاع الأسعار، وسط غياب سياسات حكومية لفرض تسعيرة محددة، خاصةً للسلع الاستهلاكية الضرورية.
وأضاف التقرير، أن المحال التجارية الكبرى فى العاصمة أعلنت عن تخفيضات للمواد الغذائية الضرورية بنسبة 20% تماشيًا مع تراجع القدرة الشرائية لدى كثير من المواطنين، بسبب تردى الأوضاع المعيشية، نتيجة الأزمات الاقتصادية فى البلاد.
وأشار التقرير إلى أن شهر رمضان الفضيل يحل هذا العام فى الصومال، ولهيب الأسعار يخنق جيوب الفقراء، نتيجة انعدام الأمن الغذائى، الناتج عن الجفاف فى جنوب الصومال، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية فى أسواق العاصمة.
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