اليابان تفشل فى إطلاق صاروخ للفضاء وتأمر بالتدمير الذاتى

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه تم إطلاق هذه الصاروخ الجديد، الذى كان من المفترض أن يحل محل صاروخ H2A الموثوق به فى البلاد، من مركز "تانيجاشيما" للفضاء فى محافظة كاجوشيما، فى حوالى الساعة 10:37 صباحا بالتوقيت المحلى اليابانى، ومع ذلك أرسلت وكالة الفضاء اليابانية أمر تدمير ذاتى للصاروخ المطور حديثا فى الساعة 10:51 صباحًا بعد أن اعتُبرت مركبة الإطلاق غير قادرة على إكمال مهمتها المقصودة.
وكانت محاولة الإطلاق الحالية هى الرابعة من نوعها، حيث كان من المقرر إطلاق الصاروخ فى 13 فبراير، ولكن تم تأجيله إلى 15 فبراير بسبب مشاكل فى نظام التحكم في الطيران، المسؤول عن تغيير وضعية الصاروخ بحسب اتجاه الرياح.
وقالت وزيرة العلوم اليابانية كيكو ناجاوكا إن نتيجة يوم الثلاثاء كانت "مؤسفة للغاية" واعتذرت عن "الفشل فى تلبية توقعات الجمهور والأطراف ذات الصلة".
وذكرت أن فرقة العمل التى تم إنشاؤها فى وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، ستعمل مع وكالة الفضاء لتحديد سبب الفشل "بأسرع ما يمكن وبصورة شاملة".
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