- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ويتميز الهاتف بتقنيته الجديدة التى تسمى "الفوتوكروميك"، وهى ميزة تعنى التبديل فى اللون مثل "الحرباية"، حيث تتحول اللوحة الخلفية من زجاج الـ AG من اللون الأزرق الفاتح إلى الأزرق الداكن عند تعرضها لضوء الشمس.
ويأتى الهاتف "Vivo S16" بشاشة من نوع "أوليد" وبحجم 6.78 وبدقة 1080x2400 بيكسل، وجودة HDR10+.
ويزود "Vivo S16" بكاميرا ثلاثية خلفية، وتأتى بمستشعر رئيسى بدقة 64 ميجابيكسل، مع عدسة واسعة وثانية بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف ذاكرة وصول عشوائى 8 أو 12 جيجابايت ومساحة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت روم.
ويحتوى على بطارية ذات سعة كبيرة وتبلغ 4600 مللى أمبير فى الساعة وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات.
ويطرح هاتف "Vivo S16" فى الأسواق خلال الفترة المقبلة بسعر يبدأ من 333 دولارا أمريكيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مثل الحرباء.. هاتف يتغير لونه مع تعرضه للشمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.