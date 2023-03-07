مثل الحرباء.. هاتف يتغير لونه مع تعرضه للشمس

جدة - نرمين السيد - ويتميز الهاتف بتقنيته الجديدة التى تسمى "الفوتوكروميك"، وهى ميزة تعنى التبديل فى اللون مثل "الحرباية"، حيث تتحول اللوحة الخلفية من زجاج الـ AG من اللون الأزرق الفاتح إلى الأزرق الداكن عند تعرضها لضوء الشمس.

ويأتى الهاتف "Vivo S16" بشاشة من نوع "أوليد" وبحجم 6.78 وبدقة 1080x2400 بيكسل، وجودة HDR10+.

ويزود "Vivo S16" بكاميرا ثلاثية خلفية، وتأتى بمستشعر رئيسى بدقة 64 ميجابيكسل، مع عدسة واسعة وثانية بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف ذاكرة وصول عشوائى 8 أو 12 جيجابايت ومساحة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت روم.

ويحتوى على بطارية ذات سعة كبيرة وتبلغ 4600 مللى أمبير فى الساعة وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات.

ويطرح هاتف "Vivo S16" فى الأسواق خلال الفترة المقبلة بسعر يبدأ من 333 دولارا أمريكيا.