القاهرة الإخبارية- لمصلحة العائلة.. توقعات بحضور هارى مراسم تتويج والده

جدة - نرمين السيد - وقالت سامية الأطرش، عضوة حزب المحافظين البريطانى، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن العائلة الملكية فى بريطانيا لديها تاريخ طويل، ولذلك فإنه من الضرورى أن يسمو الجميع فوق الخلافات.

وأشارت إلى أن العائلة الملكية تدرك أهمية حضور جميع أفرادها لحفل التتويج، والذى سيجتذب اهتماما إعلاميا كبيرا فى دول العالم كافة، وسيحضره آلاف الأشخاص.

وأضافت أن يوم التتويج سيوافق عيد ميلاد ابن "هارى"، وهذا الحفل لا يتكرر كثيرا، وسيحظى باهتمام إعلامى دولى كبير، وهو الأمر الذى قد يدفع الأمير هارى لحضوره.

يذكر أن الزوجين كانا قد أصدرا تصريحات مُسيئة للعائلة الملكية البريطانية بشكل عام، والملك تشارلز والأمير وليام على وجه الخصوص، وذلك خلال مذكرات وفيلم وثائقى وسلسلة مقابلات تلفزيونية.