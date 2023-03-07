طوله 9 أقدام.. أمريكى يتفاجأ بتمساح أمام منزله

جدة - نرمين السيد - ووجد الرجل أصوات مزعجة بالخارج، واعتقد أن هناك كلب أمام منزله، ولكن الصدمة كانت فى وجود تمساح ضخم أمامه.

وقال "سكوت هولينجسورث" إنه فوجئ بالتمساح يحتك بقدمه كما أنه لم يشعل أى ضوء أثناء خروجه من منزله، وفقا لما جاء فى صحيفة "الديلى ستار" البريطانية.

وأشار سكوت إلى أنه أصيب بجرح فى قدمه ثم جرى مسرعا ليدخل منزله، ليتفادى التمساح الضخم البالغ 9 أقدام.

وأضاف مسؤولى الحياة البرية أن هناك صياد أنهى حياته أمام منزل الرجل الأمريكى، ثم نُقل الرجل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية فى ساقه.