مسؤول سابق فى «مايكروسوفت»: هؤلاء الموظفون معرضون لـ التسريح

جدة - نرمين السيد - يمتلئ موقعا "لينكد إن" و"تويتر" بقصص تسريح الأشخاص، وبينما لم يتم تسريح العمال فى بعض الشركات على أساس الأداء، ورد أن شركات أخرى تضع الموظفين فى مراجعة أداء سنوية أكثر صرامة.

هذه أوقات عصيبة بالفعل والعالم بأسره يشق طريقه فى ظروف سوق العمل غير المستقرة هذه.

وسط كل هذا، كتب نائب رئيس الموارد البشرية السابق فى "مايكروسوفت"، كريس ويليامز، مقالًا لموقع "Business Insider" يذكر الأنواع الثلاثة من الموظفين الأكثر تعرضًا للخطر أثناء تسريح العمال والنوعين من الموظفين الأكثر أمانًا.

وفقًا لمقال كريس، فإن فريق التخطيط للحدث، وفريق المبادرات الجديد، والعاملين المتعاقدين مع الشركة هم أكثر الموظفين عرضة للخطر أثناء تسريح العمال.

بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ كريس أن الشركات عادة ما تطلب من الموظفين التعاقديين المغادرة أولاً عند ظهور الأوقات الصعبة، مما يجعلهم المجموعة الأكثر عرضة للخطر.

يضيف كريس كذلك أن الشركات توظف عمال متعاقدين من أجل المرونة فى حالة حدوث ظروف غير متوقعة.

ويذكر أيضًا أن الموظفين المشاركين فى التخطيط للأحداث والوظائف الأخرى من هذا القبيل من المحتمل أيضًا أن يُعرض عليهم باب الخروج عندما تصبح الأمور صعبة، وذلك لأن الشركات تميل إلى تقليل نفقاتها عن طريق تقليل الأنشطة الفاخرة أثناء الركود.

أخيرًا، يتعرض الموظفون الذين يشكلون جزءًا من مبادرة جديدة للشركة أيضًا لخطر التسريح لأن المبادرات غالبًا ما يتم إلغاؤها عندما تنخفض الأموال.

بالنسبة إلى أنواع الموظفين الذين من المرجح أن يظلوا آمنين أثناء موجة التسريح، يشعر كريس أن الموظفين الذين تعمل وظائفهم على زيادة أرباح الشركة بشكل مباشر أقل عرضة للفصل.

وقال: "كلما اقتربت وظيفتك من الأنشطة الأكثر ربحية للشركة، قل خطر تسريحك من العمل".

وأضاف أن الأشخاص الذين ينتمون إلى فرق مثل الموارد البشرية والشؤون المالية هم أقل عرضة للتأثر، وذلك لأن الموارد البشرية تلعب دورًا أساسيًا فى عملية الفصل والفريق المالى هو الذى يمكن للشركة الاعتماد عليه لمزيد من التدقيق فى الوضع المالى.

وأشار إلى أنه فى العديد من الشركات، تمتلك فرق الموارد البشرية أو الشؤون المالية بالفعل عددًا محدودًا من الأشخاص، وبالتالى هناك عادةً "فائض ضئيل للاستغناء" عن هذه الفرق.