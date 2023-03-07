ما حكم الدعاء بعد التشهد الأخير فى الصلاة؟

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن الدعاء بعد التشهد الأخير سُنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مستحبٌّ ليس بواجب، وله أن يدعو فيه بما شاء من أمور الآخرة والدنيا، وله أن يدعوَ بالدعوات المأثورات، وله أن يدعو بدعوات أُخَر.





وأضافت: "من المأثور ما رواه الشيخان البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها، أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم كان يدعو فى الصلاة: "اللَّهُمَّ إنى أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسيحِ الدَّجَّال، وأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيا والمَماتِ، اللَّهُمَّ إنى أعُوذُ بِكَ من المأثمِ والمَغْرَمِ". وتنشر دار الإفتاء المصرية بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعاليم الدين الإسلامى لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.

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