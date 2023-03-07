توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023.. حظوظ ومفاجآت جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

استغل طاقتك المرتفعة لتحقيق أهدافك.. تفاءل بشأن زيارة أحد أقاربك التى لم تشاهده منذ فترة.. استغل أفضل أحوالك المالية للعمل من أجل المستقبل.

برج الثور

تستطيع اكتشاف موهبة خفية لم تكن على دراية بها من قبل.. حاول الخروج مع شريكك فى نزهة.. تفاءل بشأن تغييرات إيجابية فى حالتك المالية.

برج الجوزاء

فكر جيدًا قبل البدء فى مشروع جديد.. تحتاج إلى التخلى عن العناد مع شريكك؛ لتحسين علاقتك به.. ثقتك فى عملك تحقق لك نتائج مالية رائعة.

برج السرطان

احرص على تلقى النصيحة من زملاء العمل.. حاول مقابلة من تشعر بالانجذاب إليه.. لا تكن مسرفا فى الإنفاق وتعامل مع أموالك بحكمة كبيرة.

برج الأسد

تساعدك المشاركة فى العمل على الابداع.. فكر بجدية فى علاقتك بشريكك.. تحلَّ بالصبر عند مواجهة أى أزمة مالية وكن متفائلا بحلها.

برج العذراء

لا تحاول جذب الآخرين إلى وجهة نظرك فقط اطرح وجهة نظرك فقط.. يجب عليك الاستماع جيدًا إلى ما يقوله أصدقاؤك وأحباؤك.. حاول توسيع علاقاتك حيث تساعدك زيادة دخلك.

برج الميزان

تجنب الدخول فى مشاجرات مع زملائك..التحدث عن طبيعة مشاعرك؛ تزيد من قوة علاقتك بشريكك.. الدخول فى نشاطات مختلفة تحسن من أحوالك المالية.

برج العقرب

حاول إجراء بعض التغيرات الإيجابية على حياتك المهنية.. يجب عليك تخطى علاقتك العاطفية السابقة غير المجدية.. يجب عليك الصبر، لتتمكن من تسديد ديونك.

برج القوس

عليك أخذ قسط من الراحة؛ لاستعادة نشاطك.. حاول الشعور بالرومانسية الشديدة تجاه شريكك.. أبشر بحدوث تغييرات إيجابية فى حياتك المالية.

برج الجدى

أنت تطرح أفكار رائعة فى عملك حاول استغلالها حق الاستغلال.. احذر العناد فى طريقة تعاملك مع شريكك وتحلَّ بالصبر.. عليك استكشاف مهاراتك؛ لتحسين حالتك المالية.

برج الدلو

تفاءل بتحسن ملحوظ فى عملك.. حاول فهم شريكك بشكل صحيح؛ لتجنب الخلافات.. العمل الجماعى يحسن من أحوالك المالية.

برج الحوت

إرادتك القوية تجعلك تتغلب على صعوبات العمل.. حاول تحسين علاقتك مع شريك حياتك.. تحتاج الدخول فى أعمال أخرى؛ لتحسين دخلك المادى.