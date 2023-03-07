خبير أمن معلومات لـ«مساء dmc»: طرق جديدة للنصب الإلكترونى بالرسائل النصية

جدة - نرمين السيد - قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن الرسائل التى تأتى للهواتف على أنها رسائل بنكية، وهى فى الأصل رسائل للنصب على المواطنين وسرقة حساباتهم البنكية وأرصدتهم، تكون من أرقام هواتف عادية، فيجب الانتباه لذلك، فهذا يدل على أنها لم تأت من الجهة التى تدعى أنها أتية منها.





وأوضح خبير أمن المعلومات فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصرى على قناة "dmc"، أن الخوف هو أن أصبح هناك طرق جديدة للنصب الإلكترونى، وهى أن يرسل أحد الأشخاص رسالة نصية تحمل نفس اسم البنك الذى ينتحل صفته وسط رسائل البنك الحقيقية، وكأنه هو نفس المكان. ونصح حجاج أى شخص يتعامل مع أى جهة مالية بعدم إرسال بياناته عبر الهاتف.

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