«ناسا» تنشر صورة لآخر قمر مكتمل فى الشتاء بنصف الكرة الشمالى

جدة - نرمين السيد - نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر أحد حساباتها الرسمية على منصة تويتر "NASA Moon" صورة للقمر فى حالة اكتمال.



جدة - نرمين السيد - نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر أحد حساباتها الرسمية على منصة تويتر "NASA Moon" صورة للقمر فى حالة اكتمال. وأوضحت "ناسا" أنه آخر قمر مكتمل فى الشتاء فى نصف الكرة الشمالى، مضيفة أن هذا البدر يتوافق مع العديد من الممارسات والمهرجانات الدينية.

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