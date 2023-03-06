تويتر: تعديلات داخلية تسببت فى عطل ببعض الخدمات

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى تغريدة مساء اليوم: "قد لا تعمل بعض خدمات تويتر كما هو متوقع فى الوقت الحالى، أجرينا تغييرًا داخليًا كان له بعض العواقب غير المقصودة، نحن نعمل على هذا الآن وسنشارك تحديثًا عند إصلاحه".
الجدير بالذكر أن عطلًا أصاب منصة التغريدات المصغرة الشهيرة تويتر.
وأوضح موقع "إن جادجت"، اليوم الإثنين، أن الروابط على المنصة لا تعمل بشكل كامل عبر موقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول. النقر فوق أحدهما يطرح رسالة خطأ تقول "خطة واجهة برمجة التطبيقات الحالية الخاصة بك لا تتضمن الوصول إلى نقطة النهاية هذه".
يأتى هذا بعد أيام فقط من انقطاع كبير آخر على "Twitter".
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