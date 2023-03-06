إذاعة القرآن الكريم: النصف من شعبان ليلة الغفران والعتق من النار

جدة - نرمين السيد - قالت إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إن ليلة النصف من شعبان ـ التى بدأت بعد المغرب اليوم الإثنين وتستمر حتى فجر غدًا الثلاثاء ـ هى الليلة التى أرضى فيها الله رسوله ﷺ وجَبَر خاطره بالقبلة التى كان يتمناها ويرضاها.





وأضافت: "قد قال عنها أحد الصالحين: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان، يتنزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيغفر لعباده كلهم، إلا لمشرك أو مشاجر أو قاطع رحم".

وتابعت: "ادعوا كثيرًا، واستغفروا كثيرًا، وذكِّروا غيركم، فمن دعا إلى هُدىً كان له من الأجر مثل أُجورِ من تَبِعهُ لا ينقصُ ذلك من أُجُورِهِم شيئًا".

وأكدت إذاعة القرآن الكريم عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، على الإقبال على الله فى هذه الليلة بقلب سليم طاهر خالٍ من كل حقد وكره، وكذلك مسامحة الغير وطلب الخير للنفس وللآخرين.

وذكرت الإذاعة أدعية يمكن قولها فى ليلة النصف من شعبان:

"اللهم عاملنا بلطفك فى هذه الليلة المباركة وخذ بأيدينا إليك، واقض حوائجنا يا كريم".

و"اللهم إنا قد سامحنا كل خلقك، مَن أساء إلينا أو ظلمنا وعفونا عنهم ابتغاء مرضاتك ومرضاة رسولك ﷺ، فسامحنا واعف عنا يا كريم، ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ليوم الدين".