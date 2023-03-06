جدة - نرمين السيد - اشتكى بعض مستخدمى منصة التغريدات "تويتر" من صعوبة الوصول إلى الموقع وعدم القرة على الولوج للحسابات الخاصة بهم على المنصة.



جدة - نرمين السيد - اشتكى بعض مستخدمى منصة التغريدات "تويتر" من صعوبة الوصول إلى الموقع وعدم القرة على الولوج للحسابات الخاصة بهم على المنصة. فيما لم تعلن المنصة التى يشغل الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، منصب الرئيس التنفيذى بها، أى شئ يتعلق بالعطل الذى ضرب الموقع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. عطل يضرب تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.