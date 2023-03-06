الرئيسة التنفيذية لـ «HTC»: أبل ستطلق سماعتها للواقع المختلط هذا العام

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وانج خلال المؤتمر العالمى للهواتف فى برشلونة، أن "أبل" من المحتمل أن تطلق منتجًا للواقع المختلط، أو ما يعرف بـ "XR" قريبًا جدًا، قد يكون هذا العام.
وتشير "XR" لتقنيات التى تمزج بين العالمين الرقمى والمادى.
وقالت إنه من المرجح أن تعطى الشركة الأولوية لمثل هذا الجهاز على نظارات الواقع المعزز، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية".
وتأتى تصريحات "وانج" فيما يشاع أن أبل أوقفت إلى أجل غير مسمى خطط إطلاق نظارات الواقع المعزز حتى حلول عام 2025، ولطالما ترددت شائعات عن أن الشركة تعمل على تجاربها الخاصة بالواقع الافتراضى والمعزز، وفى يناير، قالت "لومبرج" إن صانع "آيفون" تستعد لإطلاق سماعة الواقع المختلط فى الربيع.
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