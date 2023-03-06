الإفتاء: التاجر الذى يساهم فى خفض أسعار سلعته أجره عظيم عند الله

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن التاجر الذى يساهم بخفض أسعار سلعته فى تلبية حاجات الناس وضبط إنفاق الأسر، له أجر عظيم عند الله تعالى، فقد مَرَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجلٍ بالسوق يبيع طعامًا بسعرٍ هو أرخص من سعر السوق فقال: «تَبِيعُ فِى سُوقِنَا بِسِعْرٍ هُوَ أَرْخَصُ مِنْ سِعْرِنَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «صَبْرًا وَاحْتِسَابًا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَبْشِرْ، فَإِنَّ الْجَالِبَ إِلَى سُوقِنَا كَالْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ، وَالْمُحْتَكِرُ فِى سُوقِنَا كَالْمُلْحِدِ فِى كِتَابِ اللهِ».





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