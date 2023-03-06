مخصص للشباب.. مزايا هاتف «Infinix Smart 6 Plus»

جدة - نرمين السيد - ويتميز هاتف إنفينيكس الجديد "Infinix Smart 6 Plus" بكاميراته، وتأتى الخلفية الرئيسية بدقة 8 ميجابيكسل وبها عدسة AI بدقة 0.08 ميجابيكسل، تدعم القدرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD مقترنا بما يصل إلى 512 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى بسعة 6 جيجابايت. ويزود الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات. ويتوفر هاتف "Infinix Smart 6 Plus" فى الأسواق بسعر رخيص فى متناول الأيدى، بالإضافة إلى أنه مخصص للشباب لمواصفاته الفائقة وسعره المميز.

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