القاهرة الإخبارية- استعدادات تونسية لاستقبال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وسلط تقرير على شاشة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على استعدادات التونسيين المختلفة، والتى تفاوتت ما بين شراء المستلزمات من الطعام والشراب، والاستعداد روحانيًا لشهر العبادات.
وأكد تونسيون أن شهر رمضان يمثل مناسبة خاصة فى نفوسهم، لما يصاحبه من تجمعات أسرية وسهرات، تزيد من التقارب الاجتماعى بشكل رئيسى، فيما رأى آخرون أن هذه الاستعدادات تؤدى إلى حالة من الانتعاش لدى الأسواق، لا سيما مع الإقبال الكبير على شراء السلع المختلفة.
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