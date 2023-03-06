مطعم ألمانى يقدم آيس كريم بالصراصير المجففة

جدة - نرمين السيد - ويعتمد المطعم الألمانى الموجود فى مدينة روتنبورج الجنوبية على إضافة الحشرات إلى الآيس كريم.

وقدم المطعم مؤخرا آيس كريم بنكهة "الكريكيت مع الحشرات المجففة"، حيث ابتكر المالك الذى يدعى توماس ميكولين الآيس كريم بالحشرات ونشر صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعى كنوع من أنواع الدعاية للمكان.

وقال عبر "إنستجرام": "لقد غمرنا حرفيا، بالكثير من الانتقادات، والكثير من الإطراءات، والكثير من المفاجآت والكثير من الفضول حول آيس كريم دقيق الكريكيت الجديد"، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

وأضاف أنه عمل على صناعة الحلويات طوال فترة الشتاء، وحرص على تقديم أنواع غريبة لتندرج تحت المأكولات غير المعتادة.

ولفت إلى أن وصفة الآيس كريم تتكون من دقيق الكريكيت والقشطة الثقيلة وخلاصة الفانيليا والعسل.

وتابع بأن هناك كثير من الانتقادات التى تعرض لها بمجرد طرح ذلك النوع من الآيس كريم، ولكن هناك بعض المستهلكين الذين جاءوا لتجربة تلك النكهة.