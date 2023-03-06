قبل طرحه.. مواصفات هاتف فيفو الجديد «V27 Pro»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف فيفو الجديد "Vivo V27 Pro" بشاشة من نوع "AMOLED" وبقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بيكسل وجودة عرض FHD +.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، وتمتع الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير الماكرو، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابيكسل.

ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 4600 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 66 وات.

ويقترن هاتف فيفو بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.

ويطرح هاتف "Vivo V27 Pro" فى الأسواق الشهر الجارى بسعر يبلغ 404 دولار.