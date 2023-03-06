تجمل بالأخلاق.. نصائح مهمة لعلاقة زوجية ناجحة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة "تجمل بالأخلاق"، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، نصائح مهمة لعلاقة زوجية ناجحة. ويسعى كل طرف لإنجاح العلاقة بينهما من خلال البحث عن الطرق السليمة والأسس الجوهرية لإسعاد الطرف الآخر. ومن بين الخطوات اللازمة لإنجاح العلاقة الزوجية بين الطرفين: -الحوار: ينتج عن العلاقات الخالية من الحوار بين الزوج والزوجة بعض المشاكل نتيجة لاتخاذ القرارات الفردية. -المساندة والدعم المعنوى: ينصح الخبراء بمساندة الزوجين بعضهما لبعض أثناء المحن، لأن التجارب التى يمر بها الزوجين تظهر جوهر ومعدن الطرف الآخر. -الحب المتبادل: لا يمكن بناء علاقة زوجية ناجحة يغيب فيها الحب المتبادل بين الطرفين. -التسامح والاعتراف بالخطأ: يجب أن يكون هناك تسامح بين الطرفين، وفى حالة الوقوع فى الخطأ يجب الاعتراف بذلك وتقديم الاعتضار لأجل إنهاء الخلافات. وتابع الخبراء تقديم النصائح والتى منها: -التقدير والاحترام كلمة السر فى النجاح. -لا تشعر شريكك بأنه مجبر على فعل شىء. -اترك له حرية الاختيار وستحصل على ما تريد. -تجنب الفتور والصمت واترك نقطة للعودة. -التسامح لا يعني الضعف بل الحب. -أنتما فريق واحد ولستما خصمين متحاربين.

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