لكتم صوت المكالمات.. واتساب يطرح ميزة جديدة قريبا

جدة - نرمين السيد - وأشار واتساب إلى أن الميزة الجديدة تعمل على كتم مكالمات الصوت أو الفيديو من أرقام غير معروفة، وذلك لأجل الاستمتاع أثناء استعمال التطبيق دون إزعاج المستخدمين.

ويمنح واتساب المستخدمين إعدادات لكتم صوت المكالمات من الأرقام غير المعروفة، ولكنها ستظل معروضة فى قائمة المكالمات ومركز الإشعارات.

ويمكن أن تساعد الميزة فى التحكم بمكالمات البريد العشوائى وتقليل الإزعاج.

ويعمل التطبيق فى الوقت الحالى على اختبار ميزة كتم صوت المكالمات أو الفيديو من الأرقام غير المعروفة لدى مستخدمى هواتف أندرويد، لطرحها الفترة المقبلة لهواتف أيفون وأندرويد.