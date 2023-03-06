بسبب صوت الـ «دى جى».. هندى يتوفى يوم زفافه

جدة - نرمين السيد - وشهدت الهند حادثة غريبة أثارت حالة من الحزن والجدل فى قرية إندارفا بمنطقة سيتامارى.

وجاءت القصة إلى يوم حفل زفاف عروسين بمنطقة سيتامارى، وكانا يرقصان على أنغام الموسيقى وسط الحضور، حتى حدثت الصدمة وتحول الحفل إلى سرادق عزاء.

وأثناء فرحة العريس والعروس تعرض الأول لأزمة قلبية تسببت فى وفاته بعد فترة وجيزة من تبادل العهود مع عروسته على خشبة المسرح.

وبسبب الصوت العالى للموسيقى انزعج العريس وشعر بعدم الارتياح لذا توفى فى الحال على خشبة المسرح.

وكان الحضور سعداء برؤية العريس والعروس على خشبة المسرح، حتى وقع على خشبة المسرح وتوفى فى الحال.