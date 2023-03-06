- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وشهدت الهند حادثة غريبة أثارت حالة من الحزن والجدل فى قرية إندارفا بمنطقة سيتامارى.
وجاءت القصة إلى يوم حفل زفاف عروسين بمنطقة سيتامارى، وكانا يرقصان على أنغام الموسيقى وسط الحضور، حتى حدثت الصدمة وتحول الحفل إلى سرادق عزاء.
وأثناء فرحة العريس والعروس تعرض الأول لأزمة قلبية تسببت فى وفاته بعد فترة وجيزة من تبادل العهود مع عروسته على خشبة المسرح.
وبسبب الصوت العالى للموسيقى انزعج العريس وشعر بعدم الارتياح لذا توفى فى الحال على خشبة المسرح.
وكان الحضور سعداء برؤية العريس والعروس على خشبة المسرح، حتى وقع على خشبة المسرح وتوفى فى الحال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب صوت الـ «دى جى».. هندى يتوفى يوم زفافه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.