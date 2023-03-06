هل تفقد شركات الذكاء الاصطناعى السيطرة على الروبوتات؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمود الكومي، الحاصل على فضية جنيف للاختراعات، إنه بالرغم من الآثار الجانبية والمفيدة للذكاء الاصطناعى وتطويره وانعكاسه على الصناعة والمجالات الأخرى مثل الرعاية الصحية، إلا أنه يثير العديد من المخاوف منها.





وأضاف خلال مداخلة فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، أن الناس لديها تخوف كبير من الذكاء الاصطناعى بسبب أن تطور الذكاء الاصطناعى من الممكن أن يسيطر على وظائف الناس، حيث أصبحنا نشاهد فى الفترة الحالية اختفاء العديد من الوظائف أو تتبدل عن طريق الاستعانة بالذكاء الاصطناعي. وأوضح أن ذلك يشكل خطورة بصورة كبيرة، منوهًا بأن الذكاء الاصطناعى يشكل خطر أخر وهو انعدام الخصوصية، حيث أن هناك ملايين من الناس يدخلون على الإنترنت يوميًا ويستطيع الذكاء الاصطناعى جمع المعلومات عن الأشخاص.

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