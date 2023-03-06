إذاعة القرآن الكريم توضح أفضل الأعمال بليلة النصف من شعبان

جدة - نرمين السيد - وأضافت إذاعة القرآن الكريم عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن ليلة النصف من شعبان هى الليلة التى أرضى فيها الله رسوله ﷺ وجَبَر خاطره بالقبلة التى كان يتمناها ويرضاها.

وتابعت الإذاعة: "يقول أحد الصالحين عنها: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان، يتنزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيغفر لعباده كلهم، إلا لمشرك أو مشاجر أو قاطع رحم".

وأكدت إذاعة القرآن الكريم على أهمية كثرة الدعاء والاستغفار، لافتة إلى ضرورة تذكير الغير، قائلة: "من دعا إلى هُدىً كان له من الأجر مثل أُجورِ من تَبِعهُ لا ينقصُ ذلك من أُجُورِهِم شيئًا".