القاهرة الإخبارية: العملات المشفرة تواجه خسائر قوية

جدة - نرمين السيد - قال الحسن على بكر، المستشار المالى الدولى، إن العملات المشفرة تأثرت بشكل كبير جدًا خلال الفترة الماضية نتيجة مجموعة كبيرة من العوامل التى تسببت فى تراجعها، لافتًا إلى أن السياسة النقدية من البنك الفدرالى الأمريكى ورفع الفائدة ضمن هذه العوامل.





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