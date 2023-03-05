اقتنعوا بأنها ميتة.. العثور على سيدة أمريكية هربت من أسرتها منذ 30 عامًا

جدة - نرمين السيد - وشوهدت كوبتا آخر مرة فى بيتسبرج بولاية بنسلفانيا عام 1992، حيث كانت تجوب الشوارع وتلقى "مواعظ"، إلى جانب عملها فى معهد الفنون بالمدينة.

وقام أطباء فى أحد المؤسسات المعنية بالصحة العقلية، قبل اختفائها بتشخيص حالتها بـ "أوهام العظمة"، لافتين إلى أنه "لديها علامات على مرض انفصام الشخصية.

وأشارت عائلتها إلى أنه تم إخراجها من المنشأة، حيث استمرت فى الوعظ حتى اختفت.

وعُثر على كوبتا، بعد 30 عامًا من اختفائها، فى دار لرعاية المسنين فى بورتوريكو، بعد أن تم قبولها فيها كـ "شخص محتاج" بسبب معاناتها من الخرف، بعد 7 سنوات من اختفائها.

وتعليقًا على المستجدات الصادمة، قال بوب كوبتا، الذى كان متزوجًا منها لمدة 20 عامًا قبل اختفائها، "إنه لأمر مريح أن نعلم أنها لا تقبع فى حفرة فى مكان ما"، بحسب ما نشرته "سكاى نيوز".

وأوضح أنه عانى من مجموعة من المشاعر على مر السنين، لكنه راض عن معرفة أن زوجته على قيد الحياة ويتم الاعتناء بها.

وأضاف "بعد 30 عامًا، تحاول أن تنسى ذلك، الآن يمكننى أن أنسى، نحن نعرف ما حدث ويتم الاهتمام بها.

وقال بريان كوهلب، نائب رئيس شرطة بلدة روس، أنها كانت تخشى أن يتم إدخالها فى مستشفى للصحة العقلية بعد التشخيص الذى تلقته أسرتها فهربت.

وتوجهت المرأة إلى بورتوريكو، حيث يُعتقد أنها تجولت بانتظام فى عدد من مدن الجزيرة، التى لطالما أحبتها وحرصت على زيارتها قبل زواجها.

وكانت السبب فى العثور عليها معلومات ذكرتها للعاملين فى دار الرعاية العام الماضى، حيث قالت إنها وصلت إلى بورتوريكو على متن سفينة سياحية من أوروبا، مما دفع دار الرعاية للاتصال بالسلطات فى ولاية بنسلفانيا للاستسفار عن هويتها.

وأشارت عائلتها إلى أنها كانت طالبة متفوقة فى دراستها، وكانت تعمل عارضة.

ولدى كوبتا شقيقتان، توأم توفيت قبل 6 سنوات، وأخت أصغر شعرت بالارتياح لتعلم أنها لا تزال على قيد الحياة، مؤكدة أنها ستزورها، حتى إن لم تتذكرها بسبب إصابتها بالخرف.