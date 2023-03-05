«Newsletter».. ميزة جديدة من واتساب تتيح إنشاء قنوات لنشر المحتوى

جدة - نرمين السيد - يخطط تطبيق "واتساب"، لتطوير ميزة جديدة للنشرات الإخبارية تُسمى "Newsletter" تتيح للمستخدمين إنشاء قناة لنشر المحتوى لمجموعة كبيرة من الأفراد، على أن يكون التواصل فى اتجاه واحد، وبذلك ستكون طريقة جديدة تتيح للمستخدمين الحصول على التحديثات من الأشخاص أو المجموعات.





وتشبه هذه الميزة من واتساب ميزة "القنوات" التى أطلقتها شركة ميتا فى إنستجرام فى نهاية الشهر الماضى، والتى تعتبر من أشهر ميزات تطبيق تليجرام المنافس الأول لواتساب.

وأوضح موقع "WABetaInfo" ـ الذى اكتشف الميزة فى الإصدار التجريبى من تطبيق واتساب الذى يحمل رقم 2.23.5.3ـ إلى أن الميزة الجديدة ستسهل عملية نشر المحتوى والأخبار عبر واتساب، وذلك دون وضع حد أقصى لعدد المشتركين فى أى قناة "Newsletter".

وتُطرح الميزة الجديدة فى إطار سعى واتساب لتطوير طرق للتواصل الجماعى، إذ أطلقت العام الماضى ميزة "المجتمعات" التى استهدفت من خلالها تسهيل تواصل المستخدم مع مجموعات متعددة وأشخاص يمكن أن يصل عددهم إلى 5000 شخص فى آن واحد، بحسب ما ذكرته "العربية".

ويصل عدد مستخدمى واتساب إلى أكثر من مليارى مستخدم نشط يوميًا، وإذا أظهر جزء ضئيل من قاعدة المستخدمين هذه اهتمامًا بميزة النشرات الإخبارية، يمكن أن تصبح خدمة واتساب أكبر مشغل للرسائل الإخبارية فى شهر واحد، ومع بدء المزيد من الأشخاص بقراءة الرسائل الإخبارية، من المرجح أن ينمو سوق النشرات الإخبارية كذلك.