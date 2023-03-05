وتشبه هذه الميزة من واتساب ميزة "القنوات" التى أطلقتها شركة ميتا فى إنستجرام فى نهاية الشهر الماضى، والتى تعتبر من أشهر ميزات تطبيق تليجرام المنافس الأول لواتساب.
وأوضح موقع "WABetaInfo" ـ الذى اكتشف الميزة فى الإصدار التجريبى من تطبيق واتساب الذى يحمل رقم 2.23.5.3ـ إلى أن الميزة الجديدة ستسهل عملية نشر المحتوى والأخبار عبر واتساب، وذلك دون وضع حد أقصى لعدد المشتركين فى أى قناة "Newsletter".
وتُطرح الميزة الجديدة فى إطار سعى واتساب لتطوير طرق للتواصل الجماعى، إذ أطلقت العام الماضى ميزة "المجتمعات" التى استهدفت من خلالها تسهيل تواصل المستخدم مع مجموعات متعددة وأشخاص يمكن أن يصل عددهم إلى 5000 شخص فى آن واحد، بحسب ما ذكرته "العربية".
ويصل عدد مستخدمى واتساب إلى أكثر من مليارى مستخدم نشط يوميًا، وإذا أظهر جزء ضئيل من قاعدة المستخدمين هذه اهتمامًا بميزة النشرات الإخبارية، يمكن أن تصبح خدمة واتساب أكبر مشغل للرسائل الإخبارية فى شهر واحد، ومع بدء المزيد من الأشخاص بقراءة الرسائل الإخبارية، من المرجح أن ينمو سوق النشرات الإخبارية كذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «Newsletter».. ميزة جديدة من واتساب تتيح إنشاء قنوات لنشر المحتوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.