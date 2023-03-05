خلال 5 دقائق.. تقنية شحن جديدة من ريدمى

جدة - نرمين السيد - وتمكنت ريدمى من تطوير تقنية شحن جديدة تساعد الأجهزة فى استغراق فترة أقل من 5 دقائق.
واستعرضت الشركة تقنيتها مع هاتف "Redmi Note 12 Discovery" المجهز ببطارية بسعة 4100 مللى أمبير، وتمكنت من خلال ملء سعة البطارية بنسبة 50% فى مدة دقيقتين و11 ثانية، ولكن تم شحنه كاملا فى 4 دقائق و54 ثانية، وفقا لما جاء فى صحيفة البيان.
وتعمل تقنية الشحن الجديدة مع شواحن باستطاعة 300 وات، وتتفوق على تقنية الشحن باستطاعة 240 وات.
ومن المتوقع طرح تلك التقنية مع عدد من هواتف ريدمى التى من المقرر طرحها فى النصف الثانى من العام الجارى لدى الهواتف ذات الفئة العالية.
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