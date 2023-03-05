مع ارتفاع الحرارة.. طرق لخفض فاتورة الكهرباء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى طريقة ترشيد الاستهلاك خلال فصل الصيف لضمان قيمة الفاتورة. ومن بين الخطوات المهمة التى تساعد فى تقليل استهلاك الكهرباء مع ارتفاع حرارة الطقس: -الاعتماد على ضوء الشمس فى النهار. -إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية. -الحرص على تنظيف مصابيح الإضاءة. -استبدال المصابيح العادية بالمصابيح الليد. -عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها. -ضبط تكييف الهواء على درجة 24. -عدم تكرار فتح باب الثلاجة طوال اليوم. -عدم وضع الطعام الساخن فى الثلاجة. -فصل الأجهزة من مصدر التيار الكهربائى ونزع الفيشة.

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