القاهرة الإخبارية- لتشجيع المزارعين.. تفاصيل الاحتفال بـ«عيد البن» فى اليمن

جدة - نرمين السيد - أنشطة وفعالات وعروض مجانية يحييها اليمنيون فى الثالث من شهر مارس من كل عام، هذا اليوم الذي يصادف موسم زراعة البن، الذى اشتهر بعيد البن ليكون يوما مميزا اختاره اليمنيون، نسبة إلى ميناء المخا، الذى صدر شهرته مع تصديره لحبوب القهوة، تلك المشروب الذى سحر العالم".





سلطت "القاهرة الإخبارية" الضوء على عيد البن، هذا اليوم المميز فى اليمن، من خلال تقرير بعنوان "اليمنيون يحتفلون بعيد البن لتشجيع المزارعين ودعم التجار".

وأضاف أحد المشاركين: "اليوم هو اليوم الوطنى لصناعة البن، وفيه يحتفل كل صناع البن والمزارعين والتجار، ونحث على صناعته والاهتمام به، ونقيم هذه الفعالية للسنة الرابعة فى عدن".

وأوضح التقرير، أن محال بيع القهوة تفاعلت مع الحدث وفتحت أبوابها مجانا.

وتابع التقرير، "أنه رغم التراجع الكبير فى إنتاج البن إلا إنه ما يزال بالنسبة لكثير من المزارعين كنزا فوق الشجر، ومأمن من غدر الفقر مثلما وصفه كبار شعراء اليمن بقصائد ملحمية حجزت لنفسها مكانة فى صدارة تاريخ الفن اليمنى".