لتعديل الأخطاء.. ميزة جديدة فى واتساب تخلصك من الحرج

جدة - نرمين السيد - ويتعرض الكثير للحرج بسبب إرسال رسالة بخطأ إملائى فى النص، ولكن لا يمكن للمستخدم تعديلها قبل أن يقرأها الطرف الآخر. ويعمل واتساب على إضافة ميزة تسمح للمستخدمين بتعديل الرسائل بعد إرسالها للتخلص من اللحظات المحرجة. وتسمى ميزة واتساب الجديدة "زر التحرير"، والتى تسمح للمستخدم تعديل رسالته فى وقت يصل إلى 15 دقيقة من إرسالها. ومن خلال الميزة الجديدة يتم تصحيح الأخطاء الإملائية أو الرسال المحرجة سواء فى الدردشات الجماعية أو الفردية. وأشار التطبيق إلى أن الميزة الجديدة قيد التطوير حاليا، والتى سيتم طرحها لدى مستخدمى أجهزة أيفون أو أندرويد.

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