أخلاقنا الجميلة.. احترام أقارب شريك الحياة (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، احترام أقارب شريك الحياة.
أشار الخبراء إلى الكثير من المشاكل الناتجة عن اختلاف الأراء بين أهل الزوج والزوجة، مما يهدد العلاقة بينهما ويصيبها بالتوتر.
وشدد الخبراء على ضرورة احترام أهل الزوجين فى مختلف الأوقات لأجل الحصول على زواج صحى وسعيد.
ويعتبر تجاهل الإساءة أو انتقاد أحد لك من الأمور التى تسبب انزعاجا للفرد، ولكن لا يفضل انتقاد أهل شريك الحياة أمامه بل من الممكن التحدث مع أحد الأصدقاء المقربين.
كما أن انتقاد عائلة الزوج أو العكس يخلق حالة من التوتر بين الطرفين، ولكن فى حالة تجاوز أحد الأفراد حدوده من الممكن إخبار شرئك الحياة بشكل محترم دون مهاجمته.
ويجب التعامل معهم بلطف وود، وتقديم المساعدة لهم وقت الحاجة ومشاركتهم فى مختلف المواقف ومساندتهم.
ويساعد تجاهل الإساءة والتحلى بالهدوء فى الحصول على زواج سعيد خال من المشاكل والخلافات، بالإضافة إلى تقديم الاحترام لهم فى كل الأوقات وتقديم المساعدة لهم وقت الحاجة دون انتقاد تصرفاتهم.
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