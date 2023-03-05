بتصميم أنيق.. هواوى تطرح هاتف «Nova 10 Youth Edition» للشباب

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Nova 10 Youth Edition" بتصميم شبابى وبسعر مناسب لإمكانياته الفائقة. ويتميز "Nova 10 Youth Edition" بشاشة من نوع "IPS LCD"، وبقياس يبلغ 6.78 بوصة، وبدقة 2388 × 1080 بيكسل، بجودة عرض FHD +. ويزود الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى تبلغ سعتها 8 جيجابايت، و128 جيجابايت أو 256 جيجابايت للتخزين الداخلى، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بقوة 4000 مللى أمبير ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات. ويطرح الهاتف فى الأسواق بألوان عدة ومنها الأزرق والأسود، وبسعر 246 دولار أى حوالى 7500 جنيه مصرى.

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