القاهرة الإخبارية- 87 عاما ولا زالت تتعلم.. أنجلينا جولى تحتفى بسيدة مصرية

جدة - نرمين السيد - نشرت الفنانة العالمية أنجلينا جولى، عبر خاصية القصص المصورة "ستورى" بحسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للسيدة المصرية زبيدة عبدالعال البالغة من العمر 87 عاما، التى أصرت على استكمال تعليمها.





الصورة التى نشرتها الفنانة العالمية، بمثابة رسالة ضمنية، لاحتفائها وتقديرها للمصرية المسنة التى واجهت الصعوبات والتحديات لاستكمال تعليمها، خصوصا أنها تُعد أكبر دارسة بفصول محو الأمية فى مصر. من هى زبيدة عبدالعال؟ حصلت السيدة زبيدة عبدالعال الصعيدي 87 عاما، على شهادة محو الأمية عقب أدائها امتحان فى قرية دكما التابعة لمحافظة المنوفية (وسط دلتا مصر)، وقررت السيدة عقب وفاة والدها تعليم شقيقاتها الثلاث، حتى حصلن على مؤهلات عالية، وعندما تقدمت بالسن أقدمت على التعلم والحصول على شهادة "محو الأمية".

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