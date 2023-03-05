الإفتاء: الشرع الشريف رغب فى إحياء ليلة النصف من شعبان

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء المصرية، أن ما يُثَار حول إحياء ليلة النصف من شعبان من ادعاءاتٍ بأنها بدعة، إنما هى أقوال مردودة بالأحاديث المأثورة، وآراء أئمة الأمة، وعملها المستقِر الثابت، وَما تقرر فى قواعد الشرع أنَّ مَن عَلِم حجةٌ على مَنْ لم يعلم.





وقالت الدار:"احرص على أن تكون من أهل المغفرة في ليلة النصف من شعبان، وكُنْ متسامحًا؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ». وأوضحت، أنه رغَّبَ الشرع الشريف في إحياء ليلة النصف من شعبان، واغتنام نفحاتها؛ وذلك يكون بقيام ليلها وصوم نهارها؛ سعيًا لنَيْل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات.

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