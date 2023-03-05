5 خطوات لاستخدام «ميزة التعاون» فى تطبيق Google Keep

وتفيد هذه الميزة فى حالات عديدة، فعلى سبيل المثال، إذا كنت تخطط لرحلة مع أفراد عائلتك، ويمكنك إنشاء ملاحظة فى تطبيق Google Keep تشمل الأنشطة التى يمكن ممارستها فى الرحلة، والأدوات التى ستحتاجون إلى أخذها معكم، ودعوة أفراد العائلة لإجراء التعديلات فى الملاحظة، وإضافة أى معلومات عليها، ويمكن أيضًا استخدام الميزة فى العمل للتعاون مع الزملاء لتصميم مشروع معين، بحسب ما ذكره موقع "aitnews" التكنولوجى.
خطوات استخدام ميزة التعاون فى Google Keep
أولًا: فتح متصفح الويب، والانتقال إلى إصدار سطح المكتب من Google Keep، أو نزل تطبيق Google Keep المتاح لمستخدمى هواتف أندرويد فى متجر جوجل، ولمستخدمى آيفون فى آب ستور، إذا لم يتم استخدامه قبل ذلك.
ثانيًا: فتح Google Keep فى الويب أو التطبيق، تسجيل الدخول إلى حسابك فى جوجل، ثم كتابة ملاحظة جديدة ترغب فى استخدام ميزة التعاون فيها، أو اختيار إحدى الملاحظات الموجودة سابقصا إذا تم استخدام التطبيق من قبل.
ثالثًا: بعد فتح الملاحظة، ستلاحظ وجود أيقونة فى فى شكل شخص بجانبه "علامة جمع"، انقر فوقها، وإذا كنت تستخدم التطبيق من الهاتف ستجد خيار Collaborators يظهر بجانبه رمز شخص مع علامة الجمع ضمن مجموعة من الخيارات التى تظهر بعد النقر فوق زر القائمة الثلاثى النقاط.
رابعًا: بعد النقر فوق الرمز الخاص بإضافة أشخاص للتعاون ستظهر نافذة منبثقة، اكتب اسم الشخص الذة ترغب فى التعاون معه فى الملاحظة أو عنوان بريده الإلكترونى، ويمكنك إضافة عدة متعاونين إلى أى ملاحظة.
خامسًا: بعد الانتهاء من إضافة جميع المتعاونين انقر فوق "حفظ".
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