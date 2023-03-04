يكسبه من حلال وينفقه باعتدال.. الإفتاء: على الإنسان أن يحافظ على ماله

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع " فيسبوك"، على ضرورة أن يحافظ الإنسان على ماله، فيكسبه من حلالٍ، وينفقه باعتدال، ولمصلحةٍ راجحةٍ، لافتة إلى أن ذلك من أجل أن يتحصل به على ما يريد تحقيقه من استخلاف الله له فى هذه الحياة.





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