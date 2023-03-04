لنظام تشغيل أندرويد.. إصدار تجريبى من واتساب بميزة جديدة للأجهزة اللوحية

جدة - نرمين السيد - ويحدث عادة فى هذه الحالات أنه يتم اختبار هذه الميزات الجديدة فى الإصدار التجريبى لفترة من الوقت وربما يستغرق الأمر أسابيع أو حتى شهر، قم يتم طرحها فى النهاية للجميع.
وتبدو واجهة مستخدم اللوحة المزدوجة أكثر منطقية على الأجهزة اللوحية من مجرد نسخة مكبرة من واجهة مستخدم الهاتف.
وطُرح أول إصدار من واتساب المتوافق مع الأجهزة اللوحية التى تعمل بنظام أندرويد، لمختبرى الإصدار التجريبى العام الماضى، بالرغم من عدم توفر طريقة العرض المنقسمة.
ولا يعد الأمر غريبًا عندما تجد قائمة الدردشة مرئة دائمًا على يسار شاشة الجهاز، حيث تستطيع التنقل بطريقة سريعة بين المحادثات دون الحاجة إلى الرجوع أولًا.
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