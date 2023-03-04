جدة - نرمين السيد - ونشر مكتب الأرصاد البريطانى على حسابه الرسمى عبر منصة "تويتر"، مقطع فيديو لتوضيح مسار الهواء البارد، الذى سيؤدى إلى خفض درجات الحرارة.
وعلق الأرصاد البريطانى على الفيديو، قائلًا: " من المقرر أن يصل أبرد هواء خلال العام حتى الآن، مطلع الاسبوع المقبل"، بحسب ما ذكرته "سكاى نيوز عربية".
وأشار إلى أن هبوط هواء القطب الشمالى سيجلب بعض الثلوج والجليد فى بعض الأماكن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبرد هواء هذا العام.. الأرصاد الجوية ببريطانيا تحذر من عاصفة ثلجية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.