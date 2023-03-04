أبرد هواء هذا العام.. الأرصاد الجوية ببريطانيا تحذر من عاصفة ثلجية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشر مكتب الأرصاد البريطانى على حسابه الرسمى عبر منصة "تويتر"، مقطع فيديو لتوضيح مسار الهواء البارد، الذى سيؤدى إلى خفض درجات الحرارة.

وعلق الأرصاد البريطانى على الفيديو، قائلًا: " من المقرر أن يصل أبرد هواء خلال العام حتى الآن، مطلع الاسبوع المقبل"، بحسب ما ذكرته "سكاى نيوز عربية".

وأشار إلى أن هبوط هواء القطب الشمالى سيجلب بعض الثلوج والجليد فى بعض الأماكن.