Itel تطلق حاسبا لوحيا جديدا.. إليك مواصفاته

جدة - نرمين السيد - وسيطرح الحاسب الجديد فى الهند، ثم البلدان الأخرى تباعًا، وسيأتى بلونين هما هما Deep Gray والأزرق الفاتح، حسبما أفاد موقع ixbit .

شاشة الحاسب جاءت بمقاس 10.1 بوصة دقة عرضها (1280/800) بيكسل، وسيعمل بنظام Android 12 إصدار Go إضافة إلى أنه يتميز بـ هيكل أنيق مدعم بإطارات معدنية.

يحظى حساب itel بذاكرة وصول عشوائى 4 جيجابايت، وذاكرة أخرى داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSD، إضافة إلى كاميرأساسيى تصل دقتها إلى 8 ميجا بيكسل، وأمامية بدقة 5 ميجابيكسل يمكنها العمل بتقنية التعرف على الوجوه.

يدعم الجهاز الاتصال بشبكات Wi-Fi و LTE، وتصل قوة بطاريته إلى 6 آلاف ميلى أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 10 واط.

ويمكن من خلال الحاسب إجراء المكالمات عبر شبكات 4G، كما أنه يستقبل إشارات الراديو FM.