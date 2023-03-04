قصة المليونير الشاب.. أخفى ثراءه عن والديه

جدة - نرمين السيد - وقال المليونير الإيطالى الشاب جوزيبى فيورنتينو، إنه لم يخبر أسرته عن ثروته لأنهم سيعتقدون بأنه "زعيم مافيا".

وأضاف فى تصريحات نقلتها "ميرور": "بالنسبة لوالدى، ثروتى وعملى غير مفهوم، لا يمكننى إخبارهم بالحقيقة لأنهم لن يفهموا أبدًا ، لم يسمعوا قط عن إعادة بيع البضائع من أجل الربح أو التجارة الإلكترونية، كل ما يعرفونه عن الثروة السريعة هو المافيا".

وأكمل: "لقد تدربت فى أحد البنوك السويسرية عندما كان عمرى 16 عامًا وحصلت على وظيفة بعد ذلك، يعتقد والداى أننى ما زلت أعمل هناك الآن رغم أننى مليونير".

وتابع: "بدأت ببيع الملابس الصغيرة عبر الإنترنت ولكن بعد ذلك توسعت إلى سلع أكبر، عندما بلغت 23 عامًا تركت وظيفتى فى البنك ولم أنظر إلى الوراء منذ ذلك الحين".