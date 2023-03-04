القمر الدودى يضئ السماء الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - قال أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية الدكتور أشرف تادرس، إن بدر شهر شعبان للعام الهجرى الحالى 1444، سيكتمل يوم الثلاثاء المقبل، فى الساعة الثانية و42 دقيقة مساء بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.





وأضاف تادرس، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن قرص القمر سيظهر بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويبلغ لمعانه 100% تقريبا، وسيظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس فى صباح اليوم التالى. وأوضح أن القمر يبدو لنا بدرا أيضا فى الفترة من 5 إلى 8 مارس، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط فى استدارة قرص القمر بسهولة فى هذه الفترة. ولفت إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم "القمر الدودى" حيث تبدأ ديدان الأرض فى الظهور مجددا فى هذا الوقت من العام، مؤكدا أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت فى الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

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