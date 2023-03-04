جدة - نرمين السيد - وثق مقطع فيديو مطاردة درامية لسارق مركبة فى الولايات المتحدة الأمريكية انتهت باصطدامه بسيارة أخرى وانجرافهما إلى مبنى انهار جزئياً من قوة الحادث، ما أدى لمقتل أحد المارة، ونقل السائقين إلى المستشفى مع فتح تحقيقات بملابسات الحادث.





والتقط الفيديو بواسطة كاميرات المراقبة، بحسب بيان لـ مكتب النائب العام لمدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية. وأوضح المكتب أن قوات الشرطة تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادثة سرقة سيارة سوداء، وسرعان ما تم رصدها بشرق منطقة بالتيمور، وتمت مطاردتها. خلال المطاردة اصطدام السائق بسيارة أخرى مما تتسبب باصطدام السيارتين بأحد المشاة ومن ثم بمنزل فارغ انهار على السيارتين. وأدى الحادث إلى وقف حركة المرور وتحويل مسارات الطرق، إلى حين الانتهاء من رفع حطام الحادث، وتم القبض على المتهمين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطاردة درامية لسارق مركبة فى أمريكا.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.