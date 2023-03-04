«ممر خوفو الخفى» يضع مصر على خرائط السياحة الأمريكية الصيف المقبل

جدة - نرمين السيد - أثار إعلان مصر قبل أيام قليلة، عن اكتشاف ممر خفى داخل هرم "خوفو"، أكبر أهرامات منطقة الجيزة، اهتمامًا من جانب وسائل الإعلام العالمية، بشكل عام خلال الساعات الأخيرة، والصحف الأمريكية على وجه الخصوص، إذ تم هذا الاكتشاف خلال إجراء مسح داخل الهرم باستخدام تكنولوجيا متطورة لا تحتاج إلى الحفر، لاكتشاف فراغات أو بنى داخلية محتملة غير معروفة ومحاولة التوصل إلى طرق البناء التى لا تزال غامضة.





وأوضح ياسر نور الدين، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، أن هذا الاكتشاف وضع مصر مجددًا فى بؤرة تركيز وسائل الإعلام الأمريكية، والتى وصفته بأنه إعجاز جديد فى الهرم الأكبر، مشيرًا إلى تناول وسائل الإعلام الأمريكية للكشف، والذى أكدت أنه يكشف جانبًا جديدًا من التاريخ المصرى العريق، مُؤكدًا أن بعض وسائل الإعلام توقعت أن يكون هرم خوفو جاذبًا لأعداد كبيرة من السائحين، خلال فصل الصيف المقبل.

ولفت «نور الدين»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الشعب الأمريكى يُولى اهتمامًا كبيرًا بالحضارة المصرية بشكل عام، وهو ما يُمكن لمسه من خلال إقبالهم على آثارها الموجودة فى متحف "متروبوليتان"، مُؤكدًا أن الكشف الأثرى الجديد دفع وسائل الإعلام الأمريكية للتعمق فى ذكر تاريخ الملك خوفو، وتعريف الأمريكيين بشكل أكبر على الحضارة المصرية.

وقال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى خلال مؤتمر صحافى من أمام الهرم الأكبر، بحسب بيان للوزارة، "تم الكشف عن ممر جملونى (تصميم هندسى مضلّع أشبه بالجزء الأعلى من المثلث) بالوجه الشمالى لهرم الملك خوفو الأكبر، يبلغ طوله 9 أمتار، وعرضه حوالى 2,10 متر، إذ جرى التوصل لهذا الاكتشاف فى إطار مشروع انطلق فى 2015 بالتعاون بين جامعات دولية كبرى من فرنسا، وألمانيا، وكندا واليابان، ومجموعة خبراء مصريين، تحت إشراف لجنة علمية وأثرية دولية برئاسة وزير الآثار المصرى الأسبق زاهى حواس، إذ يعتمد المشروع على إجراء مسح لداخل الهرم باستخدام تكنولوجيا متطورة لا تحتاج إلى الحفر، لاكتشاف فراغات أو بنى داخلية محتملة غير معروفة ومحاولة التوصل إلى طرق البناء التى لا تزال غامضة.