خدمة جديدة من جوجل بلاى

جدة - نرمين السيد - وضعت شركة "جوجل" خطة جديدة تتمثل فى جمع أكبر قدر من البيانات حول عدد المرات التى تتعطل فيها التطبيقات على الهواتف، ونظم التشغيل التى تتعطل أكثر من خلالها، وحالات Freezing أو تجمد الشاشة وقت فتح التطبيق، وتجمع هذه البيانات مع تصنيف عدد مرات “التعليق” على كل نوع نظام تشغيل سواء أندرويد أو IOS.





وذلك بسبب أن متجر جوجل بلاى يمتلئ بالتطبيقات، والكثير منها لا يعمل بشكل جيد ومنتظم، وبعضها مجرد برنامج خبيث لنشر الاعلانات المزعجة، بينما نجد البعض الآخر معقد الاستخدام أو ذات واجهة مستخدم سيئة، ولن تكتشف مدى جودة التطبيق وفائدته إلا بعد تحميله على جهازك.

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