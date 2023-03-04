تجمل بالأخلاق.. تحلى بصفات الرجولة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - والرجل الحقيقى هو الذى يفتخر بثقة الآخرين فيه، واعتمادهم عليه، الأمر الذى يزيد ثقته بنفسه واعتزازه بها، كما يجب أن يكون مخلصا فى عمله، وفيا لأصدقائه. وفى إطار إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مبادرة "تجمل بالأخلاق" يرصد الإنفوجراف التالى أهم صفات الرجولة التى يجب التحلى بها. ـ تحمل المسؤولية ورعاية أهل البيت. ـ الاعتراف بالخطأ. ـ مشاركة الزوجة القرارات واستشارتها. ـ احترام المرأة وتقديرها. ـ حماية شريكة حياتك والاهتمام بها. ـ المودة والرحمة والحنان.

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