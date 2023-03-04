152 مليار دولار فى اليوم.. أرباح عمالقة التكنولوجيا فى العالم

جدة - نرمين السيد - وتتصدر آبل المركز الأول، حيث تدر أكثر من 152 مليار دولار فى اليوم، أى ما يعادل 1،752 دولارًا لكل ثانية.

ونشرت شركة التكنولوجيا المالية فى تقريرها، أن متوسط أجر العامل الأسبوعى يبلغ 1237 دولارًا، مما يعنى أن العامل الأمريكى العادى لا يتقاضى نفس المبلغ فى الأسبوع الذى تربحه شركات التكنولوجيا العالمية فى ثانية واحدة.

وبلغت أرباح Apple للربع الثانى على النحو التالى، 53.5٪ من مبيعات هواتف آيفون و 10.1٪ من ماك بوك و 8.7٪ لكل من آيباد iPads والأجهزة القابلة للارتداء / الملحقات و 18.8٪ من الخدمات، فى يوم واحد ، يكسب صانع iPhone أرباحًا مذهلة تبلغ 151.386.301 دولار.

أما مايكروسوفت وألفابت - الشركة الأم لـ جوجل Google - تجنى أيضًا أكثر من 1000 دولار فى الثانية الواحدة، وتحقق 100 مليون دولار فى اليوم، ولكن بالنسبة لشركة Microsoft، تمثل كل من الحوسبة السحابية والحوسبة الشخصية وإنتاجية الأعمال ما يقرب من ثلث أرباحها.