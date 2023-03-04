اكتشاف نشاط غريب للدورة الشمسية

جدة - نرمين السيد - وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية يمكن أن تصل الدورة الشمسية 25 إلى ذروتها فى وقت مبكر من عام 2024 وهى تشبه الدورة الضعيفة نسبيًا (24) التى سبقتها.

وأشارت إلى أنه مع ذلك علينا أن لا ننخدع بصفة "ضعيفة "، فالدورة الشمسية مثل موسم الأعاصير فحتى الموسم "الضعيف" ينتج الأعاصير - وكل ما يتطلبه الأمر هو عاصفة واحدة كبيرة لإحداث الكثير من الضرر.

إن أرقام البقع الشمسية لشهر فبراير هى أحدث علامة على أن دورة الشمسية 25 ستتجاوز التوقعات بل تفوقت على التوقعات لأكثر من 24 شهرًا على التوالى.

وتستمر مراقبة زيادة عدد البقع الشمسية خلال العام 2023، لمعرفة ما إذا كانت الدورة الشمسية 25 تتوافق مع التنبؤات أو تفعل شيئًا مختلفًا تمامًا، فلا يزال توقع الدورة الشمسية علمًا ناشئًا، ولا يزال هناك الكثير من عدم اليقين.