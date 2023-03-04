الإفتاء: الشرع الشريف دعا إلى سلامة الأوطان

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف دعا إلى سلامة الأوطان، ومن مظاهر ذلك أن جعل حبَّ الوطن معنًى فطريًّا غريزيًّا نابعًا من شعور الإنسان بالانتماء إليه وحنينه إلى المكان الذى ترعرع فيه وأصبحت له فيه ذكريات تربطه بمَن نشأ بينهم من أهل وأحباب.





وأوضحت أنه قد ظهر ذلك جليًّا فى أفعال النبى صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان حب الوطن من أخلاقه؛ فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ المَدِينَةِ، أَوْضَعَ نَاقَتَهُ، وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا» رواه البخاري.

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