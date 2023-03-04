وصول كبسولة «Crew 6» إلى محطة الفضاء الدولية (صور)

جدة - نرمين السيد - "Crew 6" على متنها رائدا فضاء أميركيان ورائد فضاء روسى وآخر إماراتى، وتستغرق مهمتم فى الفضاء 6 أشهر. انطلقت "Crew 6" من مركز كنيدى للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" فى كيب كنافيرال بولاية فلوريدا، واستغرقت رحلتها إلى الفضاء ما يقرب من 25 ساعة من إطلاقها.

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